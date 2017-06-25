Трое детей пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Ньюкасле

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Лондон, 25 июня. Трое детей пострадали при наезде транспортного средства в толпу людей возле мечети в Ньюкасл-апон-Тайн. Об этом в воскресенье сообщает телеканал «Би-би-си».

По данным телеканала, инцидент произошел вблизи спортивного центра Westgate, где проходило празднование Ураза-байрама. На место сразу прибыли экстренные службы города.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая совершила наезд на пешеходов. Там заявили, что версия теракта не рассматривается.

Как сообщал ранее ФАН, в МИД РФ пока не поступала информация о пострадавших российских гражданах в Ньюкасле.