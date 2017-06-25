Более 250 тысяч мусульман собрались на молитву в честь Ураза-Байрама в Москве

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Москва, 25 июня. На утреннюю молитву в честь праздника Ураза-Байрам в Москве собралось более 250 тысяч мусульман. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

Уточняется, что за безопасностью и правопорядком около основных мечетей столицы обеспечивали 3 тысячи росгвардейцев. Утренняя совместная молитва и проповедь собрала у Исторической, Московской соборной, Мемориальной мечетей, мечети Ярдам и дополнительных площадках более 250 тысяч человек.