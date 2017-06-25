«Хезболла» пригрозила Израилю войной со всем арабским миром

14:27  25 Июня 2017
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«Хезболла» пригрозила Израилю войной со всем арабским миром

Бейрут, 25 июня. Лидер ливанского шиитского исламского движения «Хезболла» Хасан Насралла объявил, что попытка Израиля атаковать Ливан или Серию приведет к ответному удару, который нанесут «сотни тысяч» арабских и мусульманских бойцов по всему миру. Лидер шиитских военизированных формирований заявил, что дальнейшие враждебные действия «очень дорого обойдутся Израилю».

«Хезболла» пригрозила Израилю войной со всем арабским миром

«Наши враги в Израиле должны знать, что при нападении на Сирию или Ливан война может не ограничиться двухсторонним конфликтом, — заявил Насралла. — Я не утверждаю, что возможно прямое международное вмешательство — однако это станет поводом для сотен тысяч бойцов из арабских стран и всего исламского мира принять участие в этой схватке — из Ирака, Ирана, Йемена, Афганистана и Пакистана».

«Хезболла» пригрозила Израилю войной со всем арабским миром

Напомним, ранее представители организации объявили, что «Хезболла» близка к состоянию открытой войны с Соединенными Штатами.

Автор: Валентин Меликов
#насралла
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