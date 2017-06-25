Арестованный за взятку в 250 млн рублей экс-губернатор послал Путину тюремную поэму

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Йошкар-Ола, 25 июня. Бывший губернатор Марий Эл Леонид Маркелов, арестованный по обвинению в получении взятки в 250 млн рублей, послал президенту РФ Владимиру Путину поэму из СИЗО. В стихотворении он утверждает, что не брал взятку, просит о помиловании и сетует на страшную жизнь в камере.

Поэтическое обращение, которое оказалось в распоряжении телеканала «Дождь», он послал президенту еще 27 мая, однако, по данным активистов Общественной наблюдательной комиссии, его долго не пропускали цензоры СИЗО.

По версии следствия, Маркелов пытался получить взятку в виде 250 млн рублей от учредителя местного агрохолдинга «Акашево» бизнесмена Николая Криваша. Но арестованный экс-губернатор пытается убедить Путина, что это не так.

«У моих друзей купили/ Агрохолдинг. Много лет /Им потом руководили /Это сделка, — мой ответ», — пишет в стихах арестованный экс-губернатор. Экс-губернатор указывает в поэме президенту, что после этой сделки заплатил все полагающиеся налоги. «Вы поверьте! Видят боги, / Все же я не идиот», — пишет он.

Еще одно четверостишие Маркелов посвятил описанию тюремного быта: «Дворик — каменная яма, / И охрана у двери. <...> Час — тюремная прогулка,/ Только в камере страшней».

Как напоминает «Ура.ру», Маркелов был освобожден от должности главы Марий Эл 6 апреля, а 14 апреля его арестовали. Арест экс-губернатора недавно был продлен до сентября.

