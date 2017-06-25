ДТП со скорой в Челябинской области попало на видео

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Челябинск, 25 июня. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства серьезной аварии в Челябинской области. Об этом сообщили в воскресенье представители областного управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes неудачно попытался обогнать скорую помощь. В результате обе машины вылетели с трассы.

Как передает телеканал «360», водитель скорой и фельдшер получили травмы и переломы. Непосредственно водитель иномарки скрылся с места ДТП.

Напомним, ранее стало известно о том, что три человека погибли в аварии в Московской области.