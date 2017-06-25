Пушков обнаружил «демона разрушения» в конгрессе США

14:02  25 Июня 2017
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Пушков обнаружил «демона разрушения» в конгрессе США

Москва, 25 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление конгрессменов Соединенных Штатов о выходе из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). 

По словам сенатора, США пытаются разрушить все, что позволило выйти из холодной войны, потому что они охвачены «демоном разрушения». 

«Теперь взялись за договор об РСМД», — написал он в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

Напомним, ранее в Совфеде рассказали о вероятных контрмерах на выход США из договора РСМД. 

 

Автор: Дана Балан
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