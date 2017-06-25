«Джебхат ан-Нусра» атаковала сирийскую армию в Эль-Кунейтре

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Дамаск, 25 июня. Террористы из запрещенной в РФ международной группировки «Джебхат ан-Нусра» в воскресенье совершили нападение на город Аль-Баас, расположенный в провинции Эль-Кунейтра.

Как заявило правительственное сирийское новостное агентство SANA, в ходе нападения террористам оказывали поддержку силы ВВС Израиля. После того, как сирийские силы перешли в контратаку, израильские боевые самолеты нанесли удар по жилым районам города Аль-Баас, убив и ранив десятки мирных жителей.

Ранее источники Минобороны РФ подтвердили, что ВВС Израиля нанесли удар по бронетехнике «Джебхат ан-Нусры», сообщения об ударе по сирийским войскам не подтвердились. По оценкам российских военных, террористы «Ан-Нусры» сознательно пытаются вызвать столкновения между сирийскими и израильскими войсками.