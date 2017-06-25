Фильм про «русский «Титаник» могут снять в Петербурге

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Москва, 25 июня. Режиссер Алексей Козлов предложил снять исторический фильм про затонувшее на Ладожском озере судно, которое историки называют «русским «Титаником». С таким предложением он выступил во время очного заседания Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино.

История «Баржи 725» была засекречена вплоть до 2004 года. На этом судне в ночь на 17 сентября 1941 года из блокадного Ленинграда вывозили более тысячи человек, однако баржа дала течь и пошла ко дну.

«В нашем фильме будут красивый город Ленинград, Санкт-Петербург, коварный злодей, влюбленная пара. Картина основана на реальных исторических фактах, мы сохранили очень многое», — рассказал Козлов.

Предполагается, что в фильме снимутся Анастасия Мельникова, Иван Янковский, Андрей Мерзликин и другие.