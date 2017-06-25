Донбасс: киевские силовики за сутки выпустили по территориям ДНР 35 мин и снарядов

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Донецк, 25 июня. Украинские силовики за минувшие сутки выпустили по территории Донецкой народной республики 35 мин и снарядов. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, подчеркнув, что все данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям ОБСЕ и СЦКК

Обстрелы киевские силовики вели на Донецком и Мариупольском направлениях. ВСУ применяли также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, добавил он.

Кроме того, военные ДНР зафиксировали около 50 американских и канадских инструкторов в район Константиновки для обучения ВСУ ведению наступательных действий по стандартам НАТО», — сказал Басурин. Разведка Донецкой народной республики установила также, что в ближайшее время иностранные специалисты будут также работать в районе Мариуполя.