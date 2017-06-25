Террористы ИГ атаковали САА в нескольких районах Дейр эз-Зора

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Дамаск, 25 июня. В ночь на воскресенье террористы из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* совершили нападение на силы Сирийской арабской армии в осажденном Дейр эз-Зоре.

Как отмечает Inside Syria Media Center, нападения произошли сразу в нескольких районах города. Командование армии правительства Сирии сообщило, что все нападения на границе города были отбиты, а на поле боя боевики ИГ* оставили убитыми более 20 человек.

Ранее сообщалось о произошедшем ночью нападении террористов ИГИЛ* на курдские силы в иракском Киркуке.

Силы сирийской армии продолжают пробиваться к Дейр эз-Зору из провинции Хомс, поддержку им оказывают боевые части ВКС РФ.

* Организация запрещена на территории РФ.