Информация о пострадавших россиянах в Ньюкасле не поступала — МИД РФ

13:41  25 Июня 2017
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Информация о пострадавших россиянах в Ньюкасле не поступала — МИД РФ

Москва, 25 июня. По информации Федерального агентства новостей, в МИД России пока не поступало сообщений относительно того, находились ли в момент наезда на толпу людей в Ньюкасле граждане РФ.

Напомним, машина протаранила группу людей возле мечети в городе Ньюкасл-апон-Тайн, расположенном на северо-востоке Великобритании. Инцидент случился рано утром. Полиция уже задержала женщину, совершившую наезд на людей. В полиции утверждают, что произошедшее не является терактом.  

Шесть человек доставлены в медицинское учреждение «Ройал Виктория». Трое пострадавших — дети. 

 

Автор: Дана Балан
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