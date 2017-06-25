Информация о пострадавших россиянах в Ньюкасле не поступала — МИД РФ

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Москва, 25 июня. По информации Федерального агентства новостей, в МИД России пока не поступало сообщений относительно того, находились ли в момент наезда на толпу людей в Ньюкасле граждане РФ.

Напомним, машина протаранила группу людей возле мечети в городе Ньюкасл-апон-Тайн, расположенном на северо-востоке Великобритании. Инцидент случился рано утром. Полиция уже задержала женщину, совершившую наезд на людей. В полиции утверждают, что произошедшее не является терактом.

Шесть человек доставлены в медицинское учреждение «Ройал Виктория». Трое пострадавших — дети.