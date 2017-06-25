Мутко назвал «бредом» сообщения британских СМИ о допинге в сборной России по футболу

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Москва, 25 июня. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что в российском футболе не было и не будет проблем с допингом, а также призвал не обращать внимания на материалы британских СМИ, посвященные этой теме.

В издании The Mail on Sunday появилась информация о том, что 23 игрока сборной России употребляли допинг во время чемпионата мира 2014 года.

Мутко призвал не обращать внимания на подобные публикации, отметив, что британские СМИ в негативном ключе пишут о России с 2010 года.

«В футболе никогда не было и не будет допинга — нашу сборную проверяют бесконечно, допинг-контроль есть на всех матчах. В футболе эта тема никогда не была актуальной», — подчеркнул Мутко в комментарии ТАСС.

Сообщения о допинге, распространенные британскими СМИ, Мутко назвал «бредом».