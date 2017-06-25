Ученые обнаружили океан под поверхностью спутника Сатурна‍

В Избранное

Нью-Йорк, 25 июня. Ученые считают, что под поверхностью спутника Сатурна может быть спрятан океан. Именно благодаря этому кольца, опоясывающие планету, получают необходимую влагу.

По словам астрономов, на спутнике Сатурна Энцеладе есть большие запасы воды. Первые гипотезы об океане на Энцеладе появились еще 12 лет назад. Они основывались на снимках, которые были сделаны аппаратом Cassini. На кадрах был изображен гейзер, который выбрасывает столб пара. Исследователи уверены, что на глубине 30 метров могут находиться большие запасы воды, которая во время испарения создает кольца вокруг Сатурна.

В ходе гравиметрического анализа эксперты установили, что вода действительно может находиться под поверхностью Энцелады. Вероятность этого достаточно велика.