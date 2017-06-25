Испанские спасатели эвакуировали более двух тысяч человек из-за сильного пожара

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Мадрид, 25 июня. Испанские спасатели эвакуировали более 2 тысяч человек по причине сильного пожара в провинции Уэльва. Об этом в воскресенье сообщает радиостанция Cadena Ser.

По имеющимся данным, пожар произошел в минувшую субботу в муниципалитете Могер, огонь мгновенно перешел на огромную территорию Испании.

К этому моменту эвакуированы более 100 постояльцев гостиницы «Парадор» (Parador Hotel), расположенной в Масагоне, 1,5 тысячи человек из кэмпинга в заповедной зоне, а также другие люди.

Спасатели оперативно сумели потушить пожар.

В результате стихии движение на одном из шоссе перекрыто. Отмечается, что в тушении возгорания принимали участие десятки пожарных машин, а также 19 самолетов-амфибия.

В настоящее время причина пожара уточняется.