Пьяный хулиган открыл стрельбу из окна квартиры в Пушкине

В Избранное

Санкт-Петербург, 25 июня. Нетрезвый хулиган открыл стрельбу из окна своей квартиры в Пушкине. Мужчина успел произвести семь выстрелов из газового пистолета, сейчас злоумышленник задержан.

О ЧП сообщил источник в правоохранительных органах. По его данным, инцидент произошел накануне вечером. Около 19.00 нетрезвый безработный местный житель начал стрелять из окна своей квартиры в доме 27 по Ростовской улице.

«Он произвел семь выстрелов из газового пистолета МР-81», — уточнил собеседник АН «Оперативное прикрытие». К счастью, никто не пострадал.

О происходящем в полицию заявили очевидцы. Прибывшие на место стражи порядка задержали стрелка, изъяв оружие.

Установлено, что пистолет зарегистрирован в органах внутренних дел зарегистрирован.

Как отмечает газета «Комсомольская правда в Петербурге», хотя дом № 27 расположен на окраине жилого района, всего 150 метрах от него находится школа, а прямо во дворе — детский сад. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.