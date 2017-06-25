Завербованного ИГИЛ израильтянина арестовала полиция

В Избранное

Тель-Авив, 25 июня. Израильская полиция арестовала мужчину арабского происхождения по подозрению в попытке вступить в ряды запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*. Гражданин Израиля по имени Мохаммед Ахмед Аззам был готов отправиться в Сирию, чтобы вступить в ряды группировки.

Согласно заявлению следствия, Аззам, проживавший в деревне Кфар Манда в нижней Галилее, был вовлечен в обширную сеть оперативников и приверженцев радикальной исламской группировки, получал пропагандистские материалы организации и готовится покинуть страну, чтобы присоединиться к ИГИЛ*.

Напомним, как сообщала «Газета.ru», израильские ВВС нанесли удар по террористам из группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.