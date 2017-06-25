Младенец выпал из окна третьего этажа в Петербурге

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Санкт-Петербург, 25 июня. В Приморском районе Петербурга маленький ребенок получил серьезные повреждения при падении с третьего этажа жилого дома.

Инцидент произошел вечером 24 июня. Мальчик 2016 года рождения выпал из окна квартиры собственного дома. С многочисленными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой ребенка отправили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, передают региональные СМИ.

Известно, что в момент происшествия в квартире находились мать и сестра маленького мальчика. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства падения ребенка. Проводится проверка.