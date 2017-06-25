Донбасс: Минобороны Украины подсчитало количество погибших бойцов ВСУ

13:21  25 Июня 2017
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Донбасс: Минобороны Украины подсчитало количество погибших бойцов ВСУ

Киев, 25 июня. Двое военных Вооруженных сил Украины погибли за минувшие сутки в Донбассе, трое киевских силовиков пострадали. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Украины по вопросам военной операции Андрей Лысенко. 

По его словам, из-за боевых действий погибли двое военных, трое солдат получили повреждения и травмы.

Он также отметил, что в целом обстановка в районе проведения так называемой АТО остается напряженной. 

Ранее стало известно, что киевские силовики обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой народной республики за прошедшие сутки. ВСУ пускали в ход минометы и стрелковое оружие. 

Автор: Дана Балан
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