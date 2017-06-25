Макфол: Посол Кисляк готовится покинуть дипмиссию РФ в США

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Вашингтон, 25 июня. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил об уходе Сергея Кисляка с поста главы дипмиссии России в Штатах. Сообщение об этом появилось в официальном микроблоге Макфола в Twitter.

При этом он заметил, что в свою бытность американским послом, ему очень нравилось работать с Кисляком, несмотря на разные позиции по ряду вопросов.

«Посол Кисляк готовится покинуть российское посольство в США, желаю ему всего наилучшего. Когда я был на госслужбе, работать с ним было удовольствием, хотя мы и расходились во взглядах», — написал Макфол.

Российское посольство и МИД РФ пока никак не прокомментировали данные сообщения.