Трое бандитов в Москве обожгли мужчине глаза ради полумиллиона рублей

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Москва, 25 июня. На востоке российской столицы произошло разбойное нападение на молодого мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на 3-ей Парковой улице, 63. Неизвестные бандиты брызнули пострадавшему в лицо неизвестное вещество из перцового баллончика и отобрали полмиллиона рублей. Злоумышленникам удалось скрыться.

Пострадавший был госпитализирован. Врачи диагностировали у него химический ожог глаз. После оказания необходимой медицинской помощи москвича отпустили домой.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», передает «телеканал 360».