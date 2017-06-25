«Перемирие» в Авдеевке: как ВСУ прощупывают линию обороны ДНР

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Согласно последним договоренностям народных республик и Украины, с полуночи 24 июня должно было наступить «хлебное перемирие» — режим тишины. О том, как украинские военные обстреливают позиции бойцов Донецкой народной республики — в материале Федерального агентства новостей.

Самая горячая точка Донбасса

«ВСУ начали еще с половины девятого вечером — кидали зажигательные мины, поддерживали огонь «сапогами» (станковый противотанковый гранатомет, — Прим. ФАН). И так до трех часов ночи. Потом было тихо, а в шесть утра опять началась «стрелкотня». В основном работают минометы. Пока что львиная доля ударов приходилась по нашей линии обороны. Однако две недели назад они били по городу (Донецку, — Прим. ФАН) из 152-х миллиметровых миноветов», — сообщил военнослужащий ВС ДНР с позывным «Пыж».

Отметим, что район авдеевской промышленной зоны — одна из самых горячих точек в Донбассе. Позиции ВСУ и ДНР разделяет расстояние в 500-600 метров.

«Тактика ведения боя как по расписанию: выйдут, обстреляют минометами и уйдут. Им, скорее всего, нужна эта дорога, вся трасса. Она ведет на Донецк. Если они ее возьмут, Ясиноватая окажется под боком. У нас приказ не отвечать, соблюдать минские договоренности. Так что пока молчим. У нас тут, сами видите, ни техники, ни минометов — ничего тяжелого», — добавил «Пыж».

Кроме того, вчера по «промзоне» ударили еще и двумя снарядами от ПТУР (противотанковая управляемая ракета). По словам военнослужащего ВС ДНР с позывным «Погранец», против бойцов республики стоит 72-я бригада ВСУ, которую они в шутку называют «побратимами».

«Они к нам попадаются уже в четвертый раз, — подсмеивается Погранец. — Первый раз мы их разбили на Саур-Могиле, второй раз получали они у нас в районе Красного Партизана, третий в аэропорту трепали мы их хорошо. И вот встретились четвертый раз».

«Жабьи прыжки»

Боец утверждает, что помимо уже традиционных обстрелов иногда совершают вылазки и украинские диверсионные группы по пять человек. Но и здесь есть свои особенности. Бывали ситуации, когда под алкоголем солдаты ВСУ выходили почти вплотную к позициям республики. «Крики, вопли, маты по ночам — часто бывает такое после того, как они там напьются. Постоянно, каждое утро гимн Украины включают», — комментирует ополченец.

Также Погранец рассказал и о тактике «жабьих прыжков», с которой они столкнулись еще в январе. Суть в том, чтобы захватить небольшой клочок земли впереди (примерно, на 100 метров от основных позиций) и сделать вид, будто ничего не было.