ИГИЛ в Марави: филиппинская армия объявила перемирие на Ураза-Байрам

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Марави, 25 июня. Вооруженные силы Филиппин объявили о введении одностороннего режима прекращения огня в городе Марави в честь празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам. Гуманитарное «перемирие» с террористами «Исламского государства»* (запрещено в России) продлится восемь часов, сообщает International Business Times.

«Мы объявляем, что временно прекращаем наши операции в городе в знак проявления нашего глубокого уважения к исламской вере», — заявил глава Генштаба ВС Филиппин генерал Эдуардо Аньо. Генерал напомнил, что на острове Минданао, где боевики ИГИЛ* захватили город Марави, проживает значительное большинство исламского населения Филиппин. На остальных островах страны доминирует католичество.

Между тем, официальный представитель филиппинских военных бригадный генерал Реституто Падилья отметил, что армия «будет продолжать попытки войти на территории, занятые террористам ИГИЛ и освободить Марави».

На данный момент ожесточенные столкновения между военными и террористами из лояльной ИГИЛ филиппинской группировки «Абу Сайаф» унесли жизни 300 террористов, 67 военных и не менее 26 мирных жителей. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил в связи с этой ситуацией военное положение.

* Организация запрещена на территории РФ.