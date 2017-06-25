ИГИЛ в Марави: филиппинская армия объявила перемирие на Ураза-Байрам

13:15  25 Июня 2017
74

ИГИЛ в Марави: филиппинская армия объявила перемирие на Ураза-Байрам

Марави, 25 июня. Вооруженные силы Филиппин объявили о введении одностороннего режима прекращения огня в городе Марави в честь празднования мусульманского праздника Ураза-Байрам. Гуманитарное «перемирие» с террористами «Исламского государства»* (запрещено в России) продлится восемь часов, сообщает International Business Times.

«Мы объявляем, что временно прекращаем наши операции в городе в знак проявления  нашего глубокого уважения к исламской вере», — заявил глава Генштаба ВС Филиппин генерал Эдуардо Аньо. Генерал напомнил, что на острове Минданао, где боевики ИГИЛ* захватили город Марави, проживает значительное большинство исламского населения Филиппин. На остальных островах страны доминирует католичество.

ИГИЛ в Марави: филиппинская армия объявила перемирие на Ураза-Байрам

Между тем, официальный представитель филиппинских военных бригадный генерал Реституто Падилья отметил, что армия «будет продолжать попытки войти на территории, занятые террористам ИГИЛ и освободить Марави».

На данный момент ожесточенные столкновения между военными и террористами из лояльной ИГИЛ филиппинской группировки «Абу Сайаф» унесли жизни 300 террористов, 67 военных и не менее 26 мирных жителей. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил в связи с этой ситуацией военное положение.

* Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Валентин Меликов
Комментарии:
Новости партнеров