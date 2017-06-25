Автомобиль протаранил толпу людей возле мечети в Ньюкасле, есть пострадавшие

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‍Лондон, 25 июня. Автомобиль въехал в толпу людей, празднующих Ураза-байрам около колледжа в британском Ньюкасле, пять человек получили ранения.

Сотрудники британской полиции сегодня задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в наезде на пешеходов в Ньюкасле.

По данным британских СМИ, утром в 09.14 авто протаранило толпу пешеходов возле мечети, в результате наезда пострадали пять человек.

В настоящее время версия террористического акта не рассматривается, заявили в полиции.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, чтобы выяснить, что произошло на самом деле.