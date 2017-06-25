ЛНР рассказала, как харьковские курсанты изображают пленных ополченцев

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Луганск, 25 июля. Командование ВСУ и украинские спецслужбы пытаются поднимать боевой дух силовиков, снимая на видео подставных пленных ополченцев. Их роли исполняют курсанты Харьковского института МВД, сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Украинские спецслужбы выдают курсантов Харьковского института МВД за военнослужащих народных республик, попавших в плен, которые впоследствии дают признательные показания на видеокамеру с заранее подготовленным текстом, при скрытых лицах и с изменением голоса», — уточнил он.

Так, по его мнению, СБУ и командование ВСУ пытаются поднять боевой дух силовиков, а также скрыть случаи дезертирства.

