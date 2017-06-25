«Галактика-пожиратель» найдена учеными в созвездии Печи

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Ла-Серена (Чили), 25 июня. Астрономы обнаружили необычную галактику в созвездии Печи. Ее особенность заключается в том, что она уничтожает другие галактики. Об этом сообщает посвященный астрономии портал Inverse.com.

Астроном Стив Мазлин (Steve Mazlin) обратил внимание на снимки, полученные в обсерватории Серро-Тололо в Чили. Он обнаружил на них две похожие галактики — NGC 1316 и NGC 1317. Между галактиками существовал сильнейший магнетизм, который вынудил их максимально сблизиться друг с другом и «вступить в битву». В результате NGC 1316 целиком поглотила спиральную галактику NGC 1317, которая несколько уступала ей в размерах.

Также ученые предполагают, что NGC 1316 поглотила горстку более мелких галактик. Свидетельством в пользу этого являются снимки, полученные телескопом «Хаббл». На них видно, что в центре NGC 1316 имеются множественные пылевые следы, нетипичные для эллиптических галактик, коей является NGC 1316. Следовательно, это могут быть звездные «остатки» не до конца «переваренных» галактик.

NGC 1316 является четвертой по яркости радиогалактикой, известной на данный момент. Частота радиоизлучения — 1400 мегагерц. Это делает NGC 1316 одним из сильнейших источников радиоактивного излучения.

Впрочем, вероятность того, что NGC 1316 «покусится» на Млечный Путь, не очень высока: галактика-«каннибал» находится на расстоянии 75 млн световых лет от Земли.