СК проверит видео с охранником, не пустившим скорую на рынок в Омске

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Омск, 25 июня. СК РФ по Омской области начали проверку после появления в Сети видео, на котором охранник рынка не пропускает карету скорой помощи на парковку, сообщается пресс-служба регионального управления СК.

Напомним, что 24 июня в Сети появилось видео под названием «Охранник не пускает скорую реанимацию Омск Ленинский рынок». Ролик также распространили в СМИ. На кадрах видно, как скорая помощь пытается проехать на парковку между заграждающих столбиков, но охранник берет один из них в руки и преграждает машине дорогу. Когда на него начинают кричать возмущенные прохожие, мужчина отходит в сторону.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Рождественского. Охранник действительно не пропустил «скорую» на парковку. Бригада возвращалась с вызова на подстанцию скорой помощи, которая располагается неподалеку. В тот день свободный проезд был закрыт из-за ярмарки.

Сотрудники СК намерены установить причины и обстоятельства инцидента.