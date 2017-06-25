Ученые: Плесень может вызывать головную боль и аллергию

13:17  25 Июня 2017
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Ученые: Плесень может вызывать головную боль и аллергию

Париж, 25 июня. Французские ученые выяснили, что домашняя плесень, которая растет на обоях, мокрых стенах и копится в темных углах квартир, может привести к проблемам со здоровьем. Исследование на эту тему было опубликовано на одном из научных сайтов.

Эксперты обратили внимание, что люди часто жалуются на странные приступы аллергии, головную боль и проблемы с дыханием, находясь внутри конкретного помещения.

В ходе экспериментов с тремя вида грибка ученые выяснили, что Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor и Stachybotrys chartarum, которые часто растут на обоях в квартирах, мокрых стенах и в темных углах квартир, могут провоцировать все эти болезни.

Ученые: Плесень может вызывать головную боль и аллергию

Чтобы проверить свою теорию эксперты построили имитатор квартиры, на стенах которой были споры грибков. Периодически стены обдували потоками воздуха, после чего этот воздух анализировали на наличие в нем спор или продуктов жизнедеятельности грибков.

Результаты были шокирующими. Оказалось, что вместе с плесенью в воздух попадают микротоксины — ядовитые вещества, вызывающие отравления и аллергические реакции при попадании на кожу человека.

Автор: Дима Оленин
#аллергия #грибок
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