Ученые: Плесень может вызывать головную боль и аллергию

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Париж, 25 июня. Французские ученые выяснили, что домашняя плесень, которая растет на обоях, мокрых стенах и копится в темных углах квартир, может привести к проблемам со здоровьем. Исследование на эту тему было опубликовано на одном из научных сайтов.

Эксперты обратили внимание, что люди часто жалуются на странные приступы аллергии, головную боль и проблемы с дыханием, находясь внутри конкретного помещения.

В ходе экспериментов с тремя вида грибка ученые выяснили, что Penicillium brevicompactum, Aspergillus versicolor и Stachybotrys chartarum, которые часто растут на обоях в квартирах, мокрых стенах и в темных углах квартир, могут провоцировать все эти болезни.

Чтобы проверить свою теорию эксперты построили имитатор квартиры, на стенах которой были споры грибков. Периодически стены обдували потоками воздуха, после чего этот воздух анализировали на наличие в нем спор или продуктов жизнедеятельности грибков.

Результаты были шокирующими. Оказалось, что вместе с плесенью в воздух попадают микротоксины — ядовитые вещества, вызывающие отравления и аллергические реакции при попадании на кожу человека.