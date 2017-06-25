Стала известна цена обновленной Subaru Legacy 2018

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Токио, 25 июня. Автомобильный концерн Subaru вскоре привезет на американский рынок обновленный седан Subaru Legacy 2018 модельного года.

Как стало известно, стоимость нового авто в базовой комплектации составит 22 тыс. долларов, а за топовую придется выложить почти 32 тыс. долларов. По данным представителей компании, в базовой версии авто оснащено 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 175 лошадиных сил.

Салон нового Subaru Legacy оборудован в стиле Titanium Gray. Кроме того, новинка получила модифицированный руль и новейший мультимедийный центр.