ВКС РФ нанесли удары по силам ИГ на дороге к Дейр эз-Зору
Дамаск, 25 июня. Ударные вертолеты ВКС РФ пришли на помочь войскам сирийской правительственной армии, встретившим ожесточенное сопротивление террористов из международной группировки «Исламское государство»* (запрещено в РФ) на из Пальмиры к осажденному террористами Дейр эз-Зору.
Удары были нанесены на востоке провинции Хомс в ходе боев у Аракской газовой станции. Атака российских вертолетов позволила сирийским войскам возобновить продвижение по автодороге Арак — Сухнэ.
В ходе авиаудара использовались вертолеты ВКС РФ Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35.
В настоящее время сирийская армия подошла вплотную к городу Сухнэ, который остается последним оплотом ИГ* в восточной части провинции Хомс.
* Организация запрещена на территории РФ.