Путин выразил соболезнования в связи с пожаром в Пакистане

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Москва, 25 июня. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования правительству Пакистана в связи с последствиями пожара в провинции Пенджаб, сообщается на сайте правительства.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме президента, адресованной главе Пакистана Мамнуну Хусейну.

BREAKING | Rescue official says death toll in Pakistan tanker fire reaches 148, dozens more in critical condition, reports AP — Times of India (@timesofindia) June 25, 2017

Напомним, что пожар в Пакистане произошел после того, как местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое успело вытечь на трассу. Как рассказали очевидцы происшествия, многие люди курили сигареты, что могло спровоцировать возгорание. В результате огонь охватил несколько десятков автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. Число погибших постоянно растет. В данный момент известно о 148 жертвах пожара в Пакистане.