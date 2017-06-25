В октябре таинственная планета Нибиру может уничтожить жизнь на Земле
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Вашингтон, 25 июня. Ученые в очередной раз предсказали гибель Земли. На этот раз, по мнению приверженцев теории заговора, это произойдет уже в октябре, когда в пространство Солнечной системы войдет таинственная планета Нибиру.
Приближение этого небесного тела к нашей планете, как утверждают специалисты, изменит ее ось. Она начнет смещаться, что повлечет за собой жуткие природные катаклизмы, которые могут уничтожить все живое на Земле.
В связи с таким печальным сценарием в научном мире уже звучали различные предложения о поиске новой планеты для переселения землян.