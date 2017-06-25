Верните Остина Тайса: США пытаются освободить журналиста, якобы удерживаемого правительством Сирии

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Американское издание The New York Times пишет о том, что деятельность американского правительства по освобождению Остина Тайса продолжается. Напомним, что журналист, фрилансер и бывший офицер морской пехоты пропал на территории Сирии в 2012 году. Через месяц после исчезновения в Интернете появился ролик, в котором люди в масках и с оружием удерживают журналиста.

На видео Остин Тайс показан с завязанными глазами и выглядит крайне испугано. С тех пор не появилось никаких подтвержденных данных о том, кто удерживает журналиста и для чего. Однако США уверенно обвиняют в похищении Тайса сирийское правительство, даже несмотря на то, что замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявлял об отсутствии у сирийских властей какой бы то ни было информации о местонахождении пропавшего журналиста.

Семья Тайса и спецслужбы никак не комментируют ход дела, но анонимные источники NYT сообщают о том, что в феврале по закрытому каналу между директором ЦРУ Майком Помпео и директором Главного управления безопасности Али Мамлюком велись переговоры по освобождению пропавшего журналиста. В частности, сообщается, что американской стороной была придумана легенда, объясняющая столь длительное исчезновение. Сирийцы должны были «найти» Тайса, обвинить в нарушении иммиграционного законодательства, помиловать и отправить в США.

Тайные переговоры и так велись на не вполне благоприятном фоне разрыва официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Дамаском в 2012 году, а также санкций США, наложенных на представителей правительства Сирии, в частности, и на Али Мамлюка. После же запуска «Томагавков» по сирийскому военному аэродрому «Шайрат» и уничтожения американцами самолета САА, как пишет американское издание, ситуация ухудшилась критически.

Американское издание рассказывает, что время от времени Россия пытается решить вопрос освобождения американских граждан. Например, The New York Times напомнило о случае с Кевином Патриком Доусом, независимом фотографе, который был задержан сирийским правительством в том же 2012 году. Он содержался под арестом за нелегальное проникновение на территорию страны и некоторые другие правонарушения. Об этом мировой общественности стало известно в конце 2014-го, а в 2016-м при активном содействии российской стороны фотограф был освобожден и отправлен на родину.

Россия предлагала помощь и в освобождении Тайса в обмен на освобождение россиян, удерживаемых в тюрьмах Соединенных Штатов. Америка отреагировала на это идеей отпустить российского разведчика, но официальные лица России якобы не ответили на предложение. Это послужило США поводом думать, что российская сторона не знает, где находится Остин Тайс.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), что нельзя отрицать удерживание сирийским правительством пропавшего журналиста, однако сам он склоняется к другой точке зрения:

«Учитывая опыт задержания Кевина Патрика Доуса правительственными войсками Башара Асада, США проецировали в сравнительном анализе, что якобы сирийское правительство удерживает и Остина Тайса. Но нужно учитывать ситуацию чрезвычайно сложного военного, политического, социально-экономического и духовного кризиса, который на сегодняшний день погрузил Сирию, да и весь Ближний Восток, где переплелись интересы многих группировок, которые отстаиваются с оружием в руках».

Эксперт обращает внимание на то, что эти группировки хотят иметь свой козырь в решении стоящих перед ними непростых задач, поэтому не исключает ситуацию, в которой журналиста удерживают силы, не находящиеся ни в прямом, ни в косвенном контакте с Америкой, но готовые разыграть в своих интересах историю с Остином Тайсом. Но более правдоподобной нашему собеседнику кажется вариант, в котором сирийское правительство не имеет к похищению журналиста никакого отношения:

«Есть смысл доверять информации, которую официально дают в публичной плоскости ответственные представители правительства Башара Асада. История с Кевином Патриком Доусом должна была научить Дамаск, что невыгодно сегодня даже давать повод на провокацию в свой адрес».

По словам эксперта, Россия признает, что нынешнее правительство Сирии во главе с Башаром Асадом наломали много дров. Так, президент РФ Владимир Путин заявлял в беседе с режиссером Оли​вером Стоуном, что нынешнее руководство Сирии допустило ошибки внутри собственной страны, однако готово их исправить.

«Российская сторона в полном объеме не оправдывает всех действий правительства Сирии, но готова объективно их рассматривать. Мы, в частности допускаем, что внутри страны были допущены определенные ошибки, следствием которых стало создание той оппозиции, которая сейчас действует в Сирии, и начало гражданской войны».

Андрей Кошкин считает, что для Сирии уже невозможно действовать такими варварскими методами: кого-то похищать и прятать в тюрьмах, отрицая это.