Назван топ-5 самых безопасных кроссоверов в РФ

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Москва, 25 июня. Список самых безопасных SUV на российском авторыке составила редакция «Дейли-Мотор». В топ-5 вошли кроссоверы и внедорожники с самыми лучшими показателями краш-тестов института безопасности и дорожного движения США.

Лидером рейтинга стала модель Audi Q7. Эта машина получила максимальный индекс безопасности — 10 баллов. Автомобиль оснащен 3-литровым двигателем, который выдает 333 лошадок. Кроме того, модель имеет множество систем безопасности. Стоимость Audi Q7 — 3,75 млн рублей.

На втором месте оказалась BMW X1, которая также получила 10 баллов. Однако модель не оснащена никакими дополнительными системами безопасности. Приобрести их можно в качестве дополнительной опции. Цена такой машины составляет 1,88 млн рублей.

Третье место получила Mercedes-Benz GLE. Рейтинг модели — 9,7 баллов. Базовая версия получила систему контроля слепых зон, помощник движения по полосе, систему предупреждения о выезде за пределы полосы движения, парковочный помощник и камеру кругового обзора. Цена модели — 4,3 млн рублей.

В пятерку лучших попали Hyundai Santa Fe (9,7 баллов) и Mazda CX-5.