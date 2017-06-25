Силовики в Дагестане ликвидировали двух вооруженных мужчин

13:13  25 Июня 2017
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Силовики в Дагестане ликвидировали двух вооруженных мужчин

Махачкала, 25 июня. Двое вооруженных мужчин были убиты в субботу в ходе перестрелки с силовиками в Дагестане. 

Вечером в субботу в городе Хасавюрт шла отработка оперативной информации, в рамках которой силовики попытались остановить для проверки двух мужчин. Те открыли стрельбу по стражам порядка. 

«В ходе перестрелки оба вооруженных мужчин были убиты», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики. 

На месте происшествия продолжают работу следственные органы, которые выясняют обстоятельства произошедшего. 

Автор: Владимир Багров
#дагестан #хасавюрт
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