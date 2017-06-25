Силовики в Дагестане ликвидировали двух вооруженных мужчин

В Избранное

Махачкала, 25 июня. Двое вооруженных мужчин были убиты в субботу в ходе перестрелки с силовиками в Дагестане.

Вечером в субботу в городе Хасавюрт шла отработка оперативной информации, в рамках которой силовики попытались остановить для проверки двух мужчин. Те открыли стрельбу по стражам порядка.

«В ходе перестрелки оба вооруженных мужчин были убиты», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

На месте происшествия продолжают работу следственные органы, которые выясняют обстоятельства произошедшего.