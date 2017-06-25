ИГ признало поражение: премьер Ирака прокомментировал подрыв мечети в Мосуле

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Багдад, 25 июня. Подрыв террористами из группировки «Исламское государство»* (запрещено в РФ) древней мечети Ан-Нури в Мосуле является фактическим признанием того факта, что группировка потерпела поражение на территории Ирака, заявил глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади. Именно в этой мечети в 2014 году главарь ИГИЛ* объявил о создании «халифата».

«Подрыв ИГ* мечети Ан-Нури и минарета Аль-Хадба — официальное заявление об их поражении», — передает слова Абади агентство Reuters.

Напомним, ранее стало известно, что боевики подорвали расположенную в сердце Старого города Мосула мечеть, знаменитую своим изогнутым минаретом.

* Организация запрещена на территории РФ.