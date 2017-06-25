Эхо войны, или Как Киев зачищает «киборгов». Колонка Галины Колесниченко

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Эхо войны на Украине гремит все сильнее. Новости о том, что очередного героя «АТО» избили, обокрали или выкинули из маршрутки, давно перестали будоражить даже патриотическую общественность и волонтеров, которые раньше с энергией львов бросались на обидчиков «наших хлопцив». Стоит ли удивляться, что равнодушие тех, кого «защищали от российских орков» вояки ВСУ, спровоцировало волну самоубийств вчерашних «киборгов»? Лично министр Аваков обнародовал данные военной прокуратуры, согласно которым на начало июня 2017 года зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции — после возвращения из зоны боевых действий. Так сказать, небоевые потери.

К их числу следует отнести и резню возле ресторана в центре Киева. 22 июня, в день начала войны, возле элитного ресторана «Пантагрюэль», в ходе схватки с поножовщиной у киевской станции метро «Золотые ворота» был убит начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР ВСУ Сергей Олейник. Если бы не чин, никто бы не обратил внимания на «украинскую резню бензопилой» — таких случаев беспредела, с применением холодного и «горячего» оружия, вывезенного из зоны АТО, только в Киеве фиксируют десятками. Однако очень скоро выяснилось, что речь идет не о банальной пьяной драке, в которой отец вступился за сына и получил удар ножом…

«В 2015 году мой папа пошел на войну добровольцем, в 56 лет, как бы это было не сложно, он считал это своим долгом. Он пережил год войны, пережил растяжки, которые не заметил сразу и сняли за считанные сантиметры у его ног, он пережил обстрелы из миномета, артиллерии, града. Но он не пережил когда на его сына подняли руку! Папа навсегда останется для меня примером того, как нужно себя вести, куда нужно стремиться, как надо любить, и как справедливо жить», — написал его сын Ярослав Олейник на своей страничке в социальной сети.

Папа оказался не рядовым героем, а целым начальником разведки. Пришел послушать музыкальные экспромты сына, который за день до этого сдал выпускные экзамены в киевской консерватории, и нарвался на нож.

О том, что сам Сергей Олейник любил музыку, свидетельствуют посты на его страничке в Facebook: он часто «постил» музыкальные клипы. Например, «Майский вальс» или «Едут-едут БТР-ы по Донбассу». Но куда чаще на его «стене» в соцсети можно было найти инструкции о том, как освоить профессию наемника. Он публиковал статьи из Last Day Club с заголовками «Выживание и Тактика». Достаточно резко критиковал своего главкома Петра Порошенко и особенно генпрокурора Юрия Луценко — за «наезды» на добробаты типа «Айдара». В частности, глава Генпрокуратуры обвинял айдаровцев в мародерстве в Донбассе, а Олейник считал, что генпрокуророр перегибает палку.

Сам Олейник служил в Марьинке — одной из самых горячих точек Донбасса, но смерть свою нашел не на «передке». И вот где именно надо искать причины гибели разведчика «АТО» — в зоне его прошлых подвигов или здесь, в тылу, предстоит выяснить. По инсайдерским данным, Олейник в «АТО» имел отношение к контрабандным каналам. Один из бывших военнослужащих его бригады, не пожелавший открыть свое имя, предположил, что речь могла идти об обычных бизнес-разборках, связанных с контрабандой или освоением бюджета Всеукраинского профсоюза ветеранов АТО и волонтеров. Последний создал и возглавил сам Олейник. Программы социальной поддержки участников «АТО» щедро финансируются из государственного и местного бюджета. Защитники родины получают материальную помощь к праздникам, земельные участки, бесплатное лечение и реабилитацию. Месяц назад Рада приняла закон 1954-VIII, который предусматривает компенсацию ветеранам «АТО» половину стоимости жилья. В общем, бюджетные и спонсорские деньги в этой сфере крутятся миллионами. И за них вполне могли убить.

Ведь Олейник, по сути, стал профсоюзным боссом, который отстаивал интересы — социальные, медицинские, финансовые — своих боевых побратимов. И он не только выбивал для них пособие, жилье, протезы и участки. Он в любой момент мог поднять и «повести в бой» тысячи бывших вояк, которые, в отличие от всяких Семенченко и Парасюков, нюхали порох и имеют опыт боевых действий. Именно эти люди могли стать в любой момент движущей силой очередного переворота на Украине. А почему бы и нет? Ведь власть долгое время опасалась шахтерских протестов, которые мастерски организовывала Юлия Тимошенко президентам Кучме и Ющенко, а лидер шахтерских профсоюзов, Михаил Волынец, был очень влиятельной фигурой в украинской политике.

Но согласитесь, что шахтеры с их стучащими по асфальту возле кабмина или АП касками в подметки не годятся ветеранам войны в Донбассе. Они закалены в боях и имеют зуб на своего главкома и его окружение. Поэтому Олейник мог быть потенциально опасен. Он имел не только опыт боевых действий, но и опыт организаторской работы. Более 15 лет Олейник возглавлял профсоюз украинских мигрантов, а теперь еще объединил вокруг себя бывших героев АТО и волонтеров, подносивших патроны. Сила? Безусловно. Кто-то боялся ее? Без сомнений. Тем более, что и родные, и сослуживцы отмечают бескомпромиссный характер и принципиальность начальника разведки 1-го батальона 54-й ОМБР ВСУ.

«Честнее человека, чем мой отец, я никогда не видел и не знал. Он всегда боролся за справедливость. В политике — против коррупции, против подставных чиновников, против вечной лживой пропаганды, против подонков, которые гуляют на свободе и убивают в центре Киева ни в чем не повинных людей», — сказал его сын.

«Ты всегда был бескомпромиссно принципиален. Брал на себя даже больше, чем мог. Брал за себя и за других, которые сторонились. Горжусь тем, что знал тебя. Вечная память, друг. Поддержим семью», — написал побратим Юрий Богун.

И вот, зная это, вся история с пьяной резней вокруг пианино выглядит хорошо продуманным планом. Тем более, до сих пор неизвестно, кто был тем противником музыкальных композиций, которые наигрывал на летней площадке ресторана его сын. Эта композиция явно была разыграна как по нотам: кто-то знал, что Сергей Олейник будет рядом с сыном и обязательно вступится, если тому будет грозить опасность. Так и произошло. И сильно напоминает ситуацию с убийством Олеся Бузины, с которым расправились радикалы-националисты, но «вели» исполнителей «бандеровского аттентата» опытные спецы из МВД и СБУ. Именно эти документы, кстати, опубликовала «Страна.ua» за несколько часов до того, как за ее главредом Игорем Гужвой пришли силовики…

Поэтому не удивительно, если убийца разведчика «АТО» окажется бомжом, пьяницей, контуженным героем или «агентом Кремля». Выбор богатый. Все будет зависеть от того, как решит власть представить это расследование. Пока же ясно одно: власть начинает зачистку не только нелояльных журналистов, но и неудобных ветеранов «АТО», вроде Сергея Олейника. Это неконтролируемая и опасная сила, в отличие от «Национального корпуса» Билецкого или «Азова», которые находятся «на балансе» МВД, ручных волонтеров, вроде советника Порошенко Юрия Касьянова, или дрессированных журналистов, пугающих патриотов «российской агрессией» и «вторжением Путина» по понедельникам. И если Арсен Аваков периодически выпускает своих «бойцов» на Банковую, «пошугать» гаранта и потребовать досрочных выборов или войны до победного конца, то никто не мог просчитать, против кого обернут оружие те десятки тысяч ветеранов АТО, которых собрал под свои знамена бывший уже начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР ВСУ. Завтра прощание с ним состоится в «Украинском доме» — это бывший музей Ленина, рядом с майданом, с которого и началась «АТО» в Донбассе. 25 июня Сергея Олейника похоронят на старом киевском кладбище в Берковцах — там есть уже целая аллея новых героев, которая регулярно пополняется «отработанным материалом» революции и войны.