Призыв депутата дать в морду Жиркову оставил футболиста равнодушным

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Москва, 25 июня. Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Жирков, которого удалили с поля во время третьего матча сборных России и Мексики, не намерен требовать извинения от члена исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедева.

«Нет, Юре точно это все по фигу», — передает слова PR-представителя футболиста Петро Шекшеева «Говорит Москва».

Ранее Лебедев заявил, хавбека нужно наказать за две желтые карточки, потому что «он подвел команду». Он также призвал «дать футболисту в морду».

Напомним, Жирков был удален с поля в ходе матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с мексиканцами. В первом тайме Жирков опасно сыграл против Карлоса Велы, арбитр показал футболисту «горчичник».

А уже в середине второго тайма он ударил локтем Мигеля Лаюна — судья показал вторую желтую.