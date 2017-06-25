Крым призвал ОБСЕ отговорить Киев от провокаций на границе

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Симферополь, 25 июня. Глава комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов призвал ОБСЕ «образумить киевские власти» в их стремлении развязать провокации на российской границе в районе Крыма.

«У нас есть информация по готовящимся провокациям в отношении миссии ОБСЕ на росийско-украинской границы в районе Крыма. Мы расцениваем это как желание Киева развязать приграничный конфликт», — заявил Смирнов РИА Новостям.

Он также призвал мониторинговые миссии образумить киевское правительство. Вероятно, к подготовке провокаций привлекут радикалов из добровольческих батальонов и сотрудников украинских спецслужб, резюмировал Смирнов.

Ранее представители ЛНР заявили о том, что на Украине готовят провокации против наблюдателей ОБСЕ на границе с Крымом.



