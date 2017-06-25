Станцию метро «Владимирская» в Петербурге заблокировал горящий «КамАЗ»

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Санкт-Петербург, 25 июня. Ночью около станции метро «Владимирская» в Петербурге загорелся «КамАЗ». Из-за ЧП был перекрыт выход из метро, а также близлежащая улица.

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Уточнялось, что из-за горящего грузовика был закрыт выход из станции метро. Пассажиры выходили через двери, работающие на вход. Кроме того, когда подъехали экстренные службы, был перекрыт Кузнечный переулок.

Возгорание вскоре удалось потушить. В настоящий момент устанавливаются причины, приведшие к пожару. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

Ранее Газета.Ru сообщала, что в ночь на 24 июня в центре Петербурга полностью выгорела квартира. Информации о погибших и пострадавших, впрочем, не поступало.