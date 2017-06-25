Фура сбила в Анталье 12-летнюю россиянку

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Анталья, 25 июня. Фура сбила 12-летнюю девочку из России в турецком курортном городе. Об этом сегодня сообщает информационное агентство Ihlas.

По данным издания, несовершеннолетняя девочка хотела перейти дорогу по пешеходному переходу, но водитель фуры на огромной скорости врезался в туристку и несколько метров протащил на капоте. Ребенок ударился головой о лобовое стекло грузовика.

На место происшествия приехала скорая помощь. Врачи сразу же оказали помощь девочке и доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время состояние пострадавшей уточняется.