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Сирия, 25 июня. Смертники ИГ* атаковали военные штабы курдов в Ракке. Боевики ССА** отразили нападение ИГ на юго-западе Даръа. Силы NDF****** вернули пожарный участок и здание банка в городе Аль-Баас на севере Кунейтры, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают воздушную поддержку наступлению NDF недалеко от газового поля Арак в восточной части Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные войска: потеряли танк Т-55 в боях с «Файлак Ар-Рахман» в районе Джобар на северо-востоке Дамаска; лишились ряда позиций близ города Аль-Джанабра в северной части провинции Хама; вернули пожарный участок и здание банка в городе Аль-Баас на севере Кунейтры.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): напало на позиции САА на окраинах районов Дейр эз-Зора, понесло потери в живой силе и военной технике; атаковало военные штабы курдов в районах Джазара и Аль-Идхара в Ракке.

Сирийская свободная армия (ССА): отбила атаку террористов ИГ в районе населенного пункта Хейт на юго-западе провинции Даръа; ведет обстрел укрепрайонов ИГ близ города Джилин в юго-западной части Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: ведет бои с ИГ в районе лагеря Аль-Ярмук к югу от Дамаска.

Провинция Дамаск

Проправительственные войска интенсифицировали удары по опорным пунктам радикалов вооруженной оппозиции на северо-востоке Дамаска в районе Джобар. Бойцы на бронетранспортерах атаковали позиции исламистов группировки «Файлак Ар-Рахман» и союзной ей коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»***. Между тем антиправительственные формирования развернули десятки минометных и ракетных установок, чтобы отразить нападение ополченческих отрядов, передает информационное агентство Al Masdar News. На противотанковой мине, установленной боевиками, подорвался танк Т-55 союзников Сирийской арабской армии (САА). Напомним, квартал находится в оккупации радикалов с 2012 года.

ВВС Сирии тем временем продолжают наносить авиаудары по военным объектам исламистов на окраинах Джобара в поддержку наступления союзников САА. Об этом сообщает новостной портал Damascus Now.

Как передает военный источник в сети Twitter (ahmadalissa), возобновилось противостояние между боевиками «Тахрир Аш-Шам» и террористами «Исламского государства»* в районе лагеря Аль-Ярмук. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Хомс

Накануне в результате ожесточенных боев между террористами ИГ и объединенными войсками афганской организации «Лива Аль-Кудс» и Национальных сил обороны (NDF) бойцы союзников заняли одну из газовых станций в районе месторождений Арака, продвинувшись в направлении города Ас-Сухна в восточной части провинции. Воздушную поддержку шиитскому ополчению оказывают российские вертолеты Ми-28Н, сообщает информагентство Al Masdar News. Проасадовские войска планомерно продвигаются к Ас-Сухне, последнему крупному форпосту «Исламского государства» в регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики ИГ провели мощную атаку в Дейр эз-Зоре, ударив по линиям обороны Сирийской арабской армии (САА) вблизи района Аль-Багилия, деревни Айяш, а также близ городского кладбища и в окрестностях холма Барук. Правительственным силам удалось отбить нападение. Согласно данным информационного портала Al Masdar News, около 20 террористов были ликвидированы в результате столкновений. Кроме того, сирийским военнослужащим удалось уничтожить два военных пикапа и пулеметную установку радикалов «Исламского государства». Однако САА также понесла потери в живой силе.

Сирийская авиация между тем совершила несколько авианалетов на опорные пункты боевиков на окраинах населенного пункта Аль-Мухасан. Сведений о результатах воздушных атак не приводится.

Провинция Даръа

Разворачиваются бои между террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству», и боевиками Сирийской свободной армии (ССА) в районе населенного пункта Хейт, расположенного в юго-западной части Даръа. Оппозиционный новостной портал FSA Platform утверждает, что силы «свободной армии» уничтожили пулеметную установку, а также нейтрализовали порядка 15 радикалов ИГИЛ, после того как террористы попытались напасть на позиции ССА.

Кроме того, как сообщает Twitter-канал (WyvernReports), отмечаются столкновения вблизи населенного пункта Джилин, где исламисты вооруженной оппозиции ведут обстрел укрепленных пунктов ИГ, используя танки T-55.

Провинция Ракка

Чем ближе Сирийские демократические силы**** (SDF) приближаются к центру города Ракка, тем чаще боевики «Исламского государства» совершают атаки с участием смертников. Информагентство ИГИЛ «Аль-Амак» утверждает, что два террориста ИГ активировали на себе «пояса шахидов» недалеко от штаб-квартир курдов в районах Джазара и Аль-Идхара. Данные о потерях со стороны курдских подразделений в данный момент формируются.

По меньшей мере две тысячи радикалов ИГ все еще находятся в административном центре региона, сообщает новостной портал Al Masdar News. На данный момент бойцы SDF контролируют примерно 15 процентов города Ракка.

Провинция Хама

Оппозиционные источники заявляют, что боевики вооруженной оппозиции отбили у проправительственных отрядов все укрепрайоны, потерянные вчера недалеко от контрольно-пропускного пункта у города Аль-Джанабра, расположенного в северной части провинции Хама. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (IvanSidorenko1). Официальные порталы данную информацию пока не подтверждали.

Напомним, территории на севере региона входят в одну из зон деэскалации, утвержденных меморандумом о создании зон безопасности 4 мая. Несмотря на то, что здесь действует режим прекращения огня, радикалы регулярно проводили провокационные обстрелы позиций САА и ее союзников, а теперь и вовсе перешли в открытое наступление.

Провинция Кунейтра

Накануне радикалы «Тахрир Аш-Шам» и их союзники начали наступление в северной части провинции Кунейтра, штурмуя позиции Сирийской арабской армии в районе города Аль-Баас. Вскоре после начала битвы официальный представитель израильских сил обороны заявил, что по меньшей мере десять минометных ударов были нанесены со стороны САА в районе Голанских высот. Израильские военно-воздушные силы провели авиаатаку позиций сирийской армии, в результате чего погибли два солдата САА, а также были уничтожены танк и ЗСУ правительственных войск. При помощи израильского авиаудара исламисты смогли захватить пожарный участок и здание банка в городе Аль-Баас, вынудив сирийскую армию отступить. Тем не менее в результате контратаки, проведенной отрядами Национальных сил обороны (NDF), данные позиции были вновь отбиты у боевиков, передает ливанское информагентство Al Masdar News.

* Организация запрещена на территории РФ.