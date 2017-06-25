Ученые NASA исследуют пространство между звездами в ходе миссии CHESS

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Нью-Йорк, 25 июня. В рамках новой миссии NASA, получившей название CHESS — Colorado High-Resolution Echelle Stellar Spectrograph — исследователи намерены изучить межзвездные облака пыли и газа, а также их общее влияние на состояние пространства Вселенной. Спектрограф нового спутника миссии CHESS способен наблюдать свечение даже отдельных молекул, встречающихся в межзвездном пространства и будет нацелен на район Беты Скорпиона.

Как сообщает «Инфореактор», это уже третий запуск зондов миссии CHESS за последние три года. Исследования CHESS позволят ученым составить карты распределения химических веществ в межзвездном пространстве и определить структуру и процессы, происходящие в межзвездном облаке пыли и газа.

Третья миссия CHESS продлится всего 16 минут — аппаратура будет запущена с помощью суборбитальной ракеты Black Brant IX, в течение шести с половиной минут будет выполнять наблюдения на высоте от 150 до 320 км над Землей, после чего вернется обратно к ученым.