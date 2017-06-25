Новый Toyota Avalon 2019 впервые засветился на дорожных тестах

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Токио, 25 июня. Обновленный Avalon 2019 японского концерна Toyota засветился в ходе дорожных испытаний — фото новинки появились в Сети. Об этом сообщает специализированное издание Motor1.

Стоит отметить, что последнее обновление проходило три года назад, в течение этого времени автомобиль не получал существенных изменений. Новый Toyota Avalon будет возводиться на основе платформы TNGA, которую используют в составе многих новых обновленных моделях авто.

Известно, что двигатель нового поколения Toyota Avalon станет включать 4-цилиндровый 3,5-литровый двигатель.

Другие подробности новинки держатся в строжайшем секрете.