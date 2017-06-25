Рогозин посоветовал Сербии, как напугать Запад деревянными С-300

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Москва, 25 июня. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин полагает, что Сербии российские ЗРК С-300 не нужны, а можно построить деревянные, чтобы Запад «умер от страха».

Пять лет назад в сербском городе Ниш был учрежден Российско-сербский гуманитарный центр для реагирования на чрезвычайные ситуации, который по непонятной причине пугает западные государства, отметил вице-премьер.

По его мнению, Белграду С-300 не надо, а можно построить деревянные С-300, которые напугают Запад, сообщает РИА Новости.

«Они на Западе уже умрут там все от страха», — в шутку сказал Рогозин.

Комментируя перспективы работы организации в Нише, он добавил, что его необходимо «довести до ума».