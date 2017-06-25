Путин раскритиковал директора «Артека» за детские экскурсии на винзавод

В Избранное

Симферополь, 25 июня. Президент России Владимир Путин во время визита в детский лагерь «Артек» в Крыму раскритиковал директора учреждения за то, что отдыхающих детей водят на экскурсии на винный завод в Массандре.

Российский лидер поинтересовался, как дети проводят время в лагере, и получил ответ, что они часто ездят на экскурсии, в том числе на винный завод в Массандре. Путин поинтересовался, что дети делают во время экскурсий. Директор лагеря Алексей Каспржак заверил, что дети собирают виноград, наблюдают за процессом его сбора, а также закладки, но ни в коем случае не употребляют продукцию винзавода.