Израильская авиация уничтожила два танка «Джебхат ан-Нусры» на Голанских высотах

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Дамаск, 25 июня. Президент Сирии Башар Асад впервые с начала года появился на публике, совершив на рассвете молитву по случаю праздника Ураза-байрам.

В мечети Ан-Нури в Хаме его сопровождали министр вакуфов Сирии Мухаммед Абдель-Саттар Сайед и верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун, отмечают местные СМИ.

Ураза-Байрам празднуется после окончания поста, длившегося в течение священного для мусульман месяца Рамадан. Согласно учению ислама, именно в этот месяц Аллах ниспослал людям Коран.

