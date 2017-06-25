Израильская авиация уничтожила два танка «Джебхат ан-Нусры» на Голанских высотах
В Избранное
Дамаск, 25 июня. Президент Сирии Башар Асад впервые с начала года появился на публике, совершив на рассвете молитву по случаю праздника Ураза-байрам.
В мечети Ан-Нури в Хаме его сопровождали министр вакуфов Сирии Мухаммед Абдель-Саттар Сайед и верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун, отмечают местные СМИ.
Ураза-Байрам празднуется после окончания поста, длившегося в течение священного для мусульман месяца Рамадан. Согласно учению ислама, именно в этот месяц Аллах ниспослал людям Коран.