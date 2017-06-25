Ирак: курды из «Пешмерги» отбили атаку ИГИЛ в Киркуке

В Избранное

Киркук, 25 июня. Силы курдских формирований «Пешмерга» отразили ранним утром в воскресенье нападение боевиков международной террористической организации ИГИЛ* (запрещена в РФ) на линию обороны около иракских городов Киркук и Дубиз.

По данным командования «Пешмерги», нападение произошло на территории возвышенности Гарав около 5.30 утра по местному времени. Как сообщает курдское агентство Rudaw, бой продолжался около часа. В итоге силы террористов ИГИЛ отступили, потеряв несколько боевиков. С курдской стороны ранения получили два ополченца «Пешмерги».

Как отмечает командование курдов, в последние недели нападения на Киркук участились — возможно, это является попыткой отвлечь силы курдов от штурма последних занятых ИГ* кварталов в иракском Мосуле.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала о гибели французской журналистки от ранения, полученного в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.