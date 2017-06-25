Девятнадцатилетняя угонщица оставила москвича без дорогой иномарки

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Москва, 25 июня. Девятнадцатилетняя девушка задержана в Москве по подозрению в угоне автомобиля Audi A4.

Инцидент произошел утром накануне, 24 июня. В полицию с заявлением о пропаже автомобиля обратился 26-летний москвич, проживающий на улице Корнейчука на севере Москвы. Он сообщил, что оставил иномарку недалеко от дома, откуда ее, очевидно, и угнали.

По подозрению в угоне автомобиля задержана 19-летняя девушка, сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данному факту начата проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.