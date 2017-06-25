Саакашвили требует у Порошенко 50 евро за испорченную футболку

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Винница, 25 июня. Неизвестные напали на бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили в Винницкой области и облили его зеленкой. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Экс-лидер Грузии обвинил во случившемся президента Украины Петра Порошенко и потребовал возместить ущерб, поскольку из-за зеленки испортилась его футболка.

В социальной сети он написал, что правоохранительные органы задержали хулигана, который признался, что его наняли «на работу» за 200 грн (почти 8 долларов).

Саакашвили потребовал от Порошенко прекратить «этот детский сад, или возместить стоимость футболки, которую он приобрел в аэропорту голландской столицы».

«Цена вопроса 50 евро», — написал он.

Напомним, на прошлой неделе такое же происшествие случилось в Кривом Роге.