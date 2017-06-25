Ученые: Колонизации Луны помешают лунотрясения

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Нью-Йорк, 25 июня. Как утверждают некоторые ученые, сотрясения поверхности Луны могут стать серьезным препятствием на пути к ее освоению для жизни человека. В отличие от землетрясений, вызванных скрытыми под поверхностью силами, причиной лунотрясений является внешняя сила — а именно приливное воздействие нашей планеты на Луну.

Исследование поверхности Луны показало, что она довольна активна несмотря на отсутствие в нашем спутнике давно угасших тектонических сил. Приливное воздействие Земли, а также растрескивание в результате перепада температур в освещенной части Луны способны вызывать серьезнейшие колебания поверхности Луны, которые при неблагоприятных обстоятельствах уничтожат любую лунную базу — ведь ее придется располагать под поверхностью чтобы избежать воздействия губительной солнечной радиации.